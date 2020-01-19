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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8416841784188419
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 21:21

Re: Приватбанк

  solomia написав:Попробуйте через paysend

А яка там комісія з карти московитської в рябчику на гривневу скажемо Уні Привата?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 21:33

  Квесторе_поверніться написав:
  solomia написав:Попробуйте через paysend

А яка там комісія з карти московитської в рябчику на гривневу скажемо Уні Привата?

49 рублей, комиссия взымается с получателя. Переводить выгодно от 10 000 рублей
solomia
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 21:54

Re: Приватбанк

  ivandreygm написав:Подскажите, какую КАРТОЧКУ ПРИВАТБАНКА в ДОЛЛАРАХ - универсальную или карту для выплат выбрать...
Зависит от того, что с полученной суммой будите делать. Если хотите сразу снять, то зачисляйте на КдВ (3% с отправителя и 0,5% с вас). Если деньги Вам не к спеху и Вы состоите в GOLD-клубе, а также снимать не планируете (тратить с карты), то на валютную Уни (3% с отправителя).

  Кассандра написав:Но справедливо ли это для платежей из раши?!
Только срочные переводы на КдВ зачисляются без комиссии карты, остальные по стандартным тарифам карты.

PS Для больших сумм, возможно, стоит смотреть в сторону SWIFT.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 22:05

  ivandreygm написав:Какие варианты дешевле, подскажите ? ТрансферГо из России переводы не пересылает в Украину, если вы не знали


не знаю дешевле ли будет но можете уточнить на ветке у офпреда есть ли льготы при переводе алла(рус)-алла(укр)
https://alfabank.ua/private-persons/payments-and-transfers/alfa-transfer
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 22:30

  ivandreygm написав:Какие варианты дешевле, подскажите ? ТрансферГо из России переводы не пересылает в Украину, если вы не знали

Не знал. В данном случае эта фраза была "вообще", хоть и вышло, что адресовалась Вам.
Но надеюсь, что сейчас подскажут.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 03:32

Господа, сориентируйте, пожалуйста.

У родственника в Привате есть депозит в гривнах и подвязанная под этот депозит КДВ. Теперь, в связи с монетизацией льгот на ЖКХ и вынужденным "желанием" (есть головная боль с одним из поставщиков ЖКХ) получать их в виде живых денег, обратились в соцобеспечение с вопросом, какие документы и заявления нужно предоставить. Сотрудники соцобеспечения ничего не стали объяснять родственнику и послали его в банк получать какую-то отдельную карточку и справку с печатью банка, после чего прийти снова в соцобеспечение и написать заявление на перечисление денег за льготы в виде живых копеек.

Может кто-то пояснить, какую нафиг справку должны дать в Приватбанке? И нужно ли указывать для соцобеспечения конкретно потом номер пластиковой карточки? И каждый раз как карту будут менять по истечению срока действия - нужно ли тогда заново писать заяву и обновлять данные в соцобеспечении? Ну и самое главное, если, как я уже писал, есть КДВ под депозит - эту карту можно использовать для начисления монетизированных льгот ЖКХ? Или нужно открыть новую КДВ?

Заранее благодарю за ответы.

P.S. Если родственник захочет еще и пенсию перечислять на карточку, а не получать у почтальона, то нужно еще одну КДВ открыть? Или достаточно всё той же уже открытой КДВ под депозит?
GRooVal
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 04:20

GRooVal
Для виплати пенсій і соціальних виплат є спеціальні КДВ, які відрізняються від депозитних. При оформленні такої картки буде відкрито окремий рахунок (пенсійний чи соціальний). Тому депозитну КДВ не можна використати для отримання соціальних виплат. Для отримання пенсії і субсидії, мабуть, можна використовувати одну картку. При її заміні ніяких довідок повторно нести не потрібно, бо зміниться лише номер картки, а рахунок залишиться без змін. Гроші надходять на рахунок, а картка - лише ключ доступу до нього. Перший раз вам дадуть довідку про відкриття рахунку для отримання субсидії, у якому буде вказано реквізити, на які зараховуватимуть кошти. Цю довідку і потрібно занести у соцзахист для отримання на картку монетизованої субсидії.
Пенсійна картка, навідміну від депозитної, дає можливість отримувати відсотки на залишок коштів на картці (якщо активувати цю опцію), а також відкривати "безподатковий" депозит.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 06:48

Re: Приватбанк

  GRooVal написав:Может кто-то пояснить, какую нафиг справку должны дать в Приватбанке?
Справку с реквизитами. Заходите в полную веб-версию Приват24, затем "Усі послуги —> Послуги —> Створити довiдку —> Реквізити" —> выбрать желаемую КдВ и нажать на кнопку "Сформувати".
Полученную справку распечатать.

Потом к девчатам соцобеспечения и сообщить, что желаем монетизацию получать на карту ПриватБанка. Даём распечатанную бумажку и пишем заявление, визируем справку.

PS В отделении справка платная.

  GRooVal написав:...достаточно всё той же уже открытой КДВ под депозит?
Сестра к зарплатной КдВ подключила выплаты монетизации субсидии. Всё работает, деньга капает :D
Другая знакомая к зарплатной КдВ подключила начисление пенсии. То же всё капает, проблем не знает. :)
MASolomko
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