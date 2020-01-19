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Додано: Нед 19 січ, 2020 21:33
Додано: Нед 19 січ, 2020 21:54
Re: Приватбанк
Зависит от того, что с полученной суммой будите делать. Если хотите сразу снять, то зачисляйте на КдВ (3% с отправителя и 0,5% с вас). Если деньги Вам не к спеху и Вы состоите в GOLD-клубе, а также снимать не планируете (тратить с карты), то на валютную Уни (3% с отправителя).
Только
PS Для больших сумм, возможно, стоит смотреть в сторону SWIFT.
Додано: Нед 19 січ, 2020 22:05
не знаю дешевле ли будет но можете уточнить на ветке у офпреда есть ли льготы при переводе алла(рус)-алла(укр)
Додано: Нед 19 січ, 2020 22:30
Додано: Пон 20 січ, 2020 03:32
Господа, сориентируйте, пожалуйста.
У родственника в Привате есть депозит в гривнах и подвязанная под этот депозит КДВ. Теперь, в связи с монетизацией льгот на ЖКХ и вынужденным "желанием" (есть головная боль с одним из поставщиков ЖКХ) получать их в виде живых денег, обратились в соцобеспечение с вопросом, какие документы и заявления нужно предоставить. Сотрудники соцобеспечения ничего не стали объяснять родственнику и послали его в банк получать какую-то отдельную карточку и справку с печатью банка, после чего прийти снова в соцобеспечение и написать заявление на перечисление денег за льготы в виде живых копеек.
Может кто-то пояснить, какую нафиг справку должны дать в Приватбанке? И нужно ли указывать для соцобеспечения конкретно потом номер пластиковой карточки? И каждый раз как карту будут менять по истечению срока действия - нужно ли тогда заново писать заяву и обновлять данные в соцобеспечении? Ну и самое главное, если, как я уже писал, есть КДВ под депозит - эту карту можно использовать для начисления монетизированных льгот ЖКХ? Или нужно открыть новую КДВ?
Заранее благодарю за ответы.
P.S. Если родственник захочет еще и пенсию перечислять на карточку, а не получать у почтальона, то нужно еще одну КДВ открыть? Или достаточно всё той же уже открытой КДВ под депозит?
Додано: Пон 20 січ, 2020 04:20
GRooVal
Для виплати пенсій і соціальних виплат є спеціальні КДВ, які відрізняються від депозитних. При оформленні такої картки буде відкрито окремий рахунок (пенсійний чи соціальний). Тому депозитну КДВ не можна використати для отримання соціальних виплат. Для отримання пенсії і субсидії, мабуть, можна використовувати одну картку. При її заміні ніяких довідок повторно нести не потрібно, бо зміниться лише номер картки, а рахунок залишиться без змін. Гроші надходять на рахунок, а картка - лише ключ доступу до нього. Перший раз вам дадуть довідку про відкриття рахунку для отримання субсидії, у якому буде вказано реквізити, на які зараховуватимуть кошти. Цю довідку і потрібно занести у соцзахист для отримання на картку монетизованої субсидії.
Пенсійна картка, навідміну від депозитної, дає можливість отримувати відсотки на залишок коштів на картці (якщо активувати цю опцію), а також відкривати "безподатковий" депозит.
Додано: Пон 20 січ, 2020 06:48
Re: Приватбанк
Справку с реквизитами. Заходите в полную веб-версию Приват24, затем "Усі послуги —> Послуги —> Створити довiдку —> Реквізити" —> выбрать желаемую КдВ и нажать на кнопку "Сформувати".
Полученную справку распечатать.
Потом к девчатам соцобеспечения и сообщить, что желаем монетизацию получать на карту ПриватБанка. Даём распечатанную бумажку и пишем заявление, визируем справку.
PS В отделении справка платная.
Сестра к зарплатной КдВ подключила выплаты монетизации субсидии. Всё работает, деньга капает
Другая знакомая к зарплатной КдВ подключила начисление пенсии. То же всё капает, проблем не знает.
Додано: Пон 20 січ, 2020 09:43
Фигня полная, SASolomko правильно все написала. Добавлю, что данная справка в Привате стоит 100 грн, но можна самому напечать. Именно так поступил, и 24 декабря уже первий раз получил на КДВ депозитную, которой уже 3 или 4 года...
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Додано: Пон 20 січ, 2020 09:46
Все правильно сказано.
1. Для получения субсидии можно использовать зарплатную или пенсионную карту, т.к. она идет, как "социальная" карта. С нее можно открывать депозит безналоговый.
2. Депозитную - нельзя, без вариантов.
Додано: Пон 20 січ, 2020 09:48
У меня - и зарплатная, и депозитная, и социальная... Одновременно.
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