Додано: Пон 20 січ, 2020 03:32

Господа, сориентируйте, пожалуйста.



У родственника в Привате есть депозит в гривнах и подвязанная под этот депозит КДВ. Теперь, в связи с монетизацией льгот на ЖКХ и вынужденным "желанием" (есть головная боль с одним из поставщиков ЖКХ) получать их в виде живых денег, обратились в соцобеспечение с вопросом, какие документы и заявления нужно предоставить. Сотрудники соцобеспечения ничего не стали объяснять родственнику и послали его в банк получать какую-то отдельную карточку и справку с печатью банка, после чего прийти снова в соцобеспечение и написать заявление на перечисление денег за льготы в виде живых копеек.



Может кто-то пояснить, какую нафиг справку должны дать в Приватбанке? И нужно ли указывать для соцобеспечения конкретно потом номер пластиковой карточки? И каждый раз как карту будут менять по истечению срока действия - нужно ли тогда заново писать заяву и обновлять данные в соцобеспечении? Ну и самое главное, если, как я уже писал, есть КДВ под депозит - эту карту можно использовать для начисления монетизированных льгот ЖКХ? Или нужно открыть новую КДВ?



Заранее благодарю за ответы.



P.S. Если родственник захочет еще и пенсию перечислять на карточку, а не получать у почтальона, то нужно еще одну КДВ открыть? Или достаточно всё той же уже открытой КДВ под депозит?