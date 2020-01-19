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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8417841884198420
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 09:53

Re: Приватбанк

  Искатель написав:2. Депозитную - нельзя, без вариантов.

Заходите в отделение, говорите хочу на эту КДВ получать...девочка ставит галочку в системе и все: теперь ваша депозитная она же социальная.
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 09:53

del
Востаннє редагувалось Искатель в Пон 20 січ, 2020 09:55, всього редагувалось 1 раз.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 09:54

  ramaz написав:
  Искатель написав:2. Депозитную - нельзя, без вариантов.

Заходите в отделение, говорите хочу на эту КДВ получать...девочка ставит галочку в системе и все: теперь ваша депозитная она же социальная.

Да? Тогда беру свои слова назад. Но все равно признак "социальной карты" должен быть.
Не знал, что так легко ставят уже на депозитку, спасибо за информацию.
Искатель
 
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