Заходите в отделение, говорите хочу на эту КДВ получать...девочка ставит галочку в системе и все: теперь ваша депозитная она же социальная.
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Додано: Пон 20 січ, 2020 09:53
Re: Приватбанк
Додано: Пон 20 січ, 2020 09:53
del
Востаннє редагувалось Искатель в Пон 20 січ, 2020 09:55, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 20 січ, 2020 09:54
Да? Тогда беру свои слова назад. Но все равно признак "социальной карты" должен быть.
Не знал, что так легко ставят уже на депозитку, спасибо за информацию.
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