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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8418841984208421>
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 09:53

Re: Приватбанк

  Искатель написав:2. Депозитную - нельзя, без вариантов.

Заходите в отделение, говорите хочу на эту КДВ получать...девочка ставит галочку в системе и все: теперь ваша депозитная она же социальная.
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 09:53

del
Востаннє редагувалось Искатель в Пон 20 січ, 2020 09:55, всього редагувалось 1 раз.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 09:54

  ramaz написав:
  Искатель написав:2. Депозитную - нельзя, без вариантов.

Заходите в отделение, говорите хочу на эту КДВ получать...девочка ставит галочку в системе и все: теперь ваша депозитная она же социальная.

Да? Тогда беру свои слова назад. Но все равно признак "социальной карты" должен быть.
Не знал, что так легко ставят уже на депозитку, спасибо за информацию.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 11:16

Искатель Если идти в отделение, то всё же лучше открыть отдельный счёт для получения соцвыплат. Не знаю насколько правда, но пару лет назад был случай, когда женщине отказали в выплате помощи, под предлогом что на её счёт приходят деньги от разных людей. Она что-то там вязала и продавала через интернет, для получения переводов указывала свою социальную карту.
Возможно соцстрах мониторит эти счета.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 15:22

Re: Приватбанк

Хм. Что-то перс мен (что в каждом письме свой телефон вставляет) сегодня не берет трубку (решил впервые набрать в кои-то веки), а на 3700 ожидание оператора уже более 20 минут...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 15:24

Re: Приватбанк

  ol_zy написав:Что-то перс мен (что в каждом письме свой телефон вставляет) сегодня не берет трубку (решил впервые набрать в кои-то веки), а на 3700 ожидание оператора уже более 20 минут...

Это по Gold или выше?
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 18:11

Знайшов Уні Привата.
Пластик до 23 року.
В П24 підглянув ПІП власника.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 18:28

  Квесторе_поверніться написав:Знайшов Уні Привата.
Пластик до 23 року.
В П24 підглянув ПІП власника.
І шо робить?

Порезать и выкинуть. Она ж перевыпускается мгновенно
mikhail_kobets
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 18:36

  Квесторе_поверніться написав:Знайшов Уні Привата.
Пластик до 23 року.
В П24 підглянув ПІП власника.
І шо робить?


Обов'язково запропонувати оформити КОКО дебетну і кредитну...
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 18:41

  ingtrans написав:
  ol_zy написав:Что-то перс мен (что в каждом письме свой телефон вставляет) сегодня не берет трубку (решил впервые набрать в кои-то веки), а на 3700 ожидание оператора уже более 20 минут...

Это по Gold или выше?

По голду.
Перезвонили сами в 18-30. Вопрос был по Юниорке - почему кредит в 0 срезали. Говорят, что всем юниоркам обнулили типа НБУ запретил выдавать кредиты до 18 лет.
ol_zy
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