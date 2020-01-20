Додано: Пон 20 січ, 2020 11:16

Искатель Если идти в отделение, то всё же лучше открыть отдельный счёт для получения соцвыплат. Не знаю насколько правда, но пару лет назад был случай, когда женщине отказали в выплате помощи, под предлогом что на её счёт приходят деньги от разных людей. Она что-то там вязала и продавала через интернет, для получения переводов указывала свою социальную карту.

Возможно соцстрах мониторит эти счета.

Кто не пьёт, тот не рискует.