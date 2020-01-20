Заходите в отделение, говорите хочу на эту КДВ получать...девочка ставит галочку в системе и все: теперь ваша депозитная она же социальная.
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Додано: Пон 20 січ, 2020 09:53
Re: Приватбанк
Додано: Пон 20 січ, 2020 09:53
del
Востаннє редагувалось Искатель в Пон 20 січ, 2020 09:55, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 20 січ, 2020 09:54
Да? Тогда беру свои слова назад. Но все равно признак "социальной карты" должен быть.
Не знал, что так легко ставят уже на депозитку, спасибо за информацию.
Додано: Пон 20 січ, 2020 11:16
Искатель Если идти в отделение, то всё же лучше открыть отдельный счёт для получения соцвыплат. Не знаю насколько правда, но пару лет назад был случай, когда женщине отказали в выплате помощи, под предлогом что на её счёт приходят деньги от разных людей. Она что-то там вязала и продавала через интернет, для получения переводов указывала свою социальную карту.
Возможно соцстрах мониторит эти счета.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Пон 20 січ, 2020 15:22
Re: Приватбанк
Хм. Что-то перс мен (что в каждом письме свой телефон вставляет) сегодня не берет трубку (решил впервые набрать в кои-то веки), а на 3700 ожидание оператора уже более 20 минут...
Додано: Пон 20 січ, 2020 15:24
Re: Приватбанк
Додано: Пон 20 січ, 2020 18:11
Знайшов Уні Привата.
Пластик до 23 року.
В П24 підглянув ПІП власника.
І шо робить?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Додано: Пон 20 січ, 2020 18:28
Додано: Пон 20 січ, 2020 18:36
Обов'язково запропонувати оформити КОКО дебетну і кредитну...
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Додано: Пон 20 січ, 2020 18:41
По голду.
Перезвонили сами в 18-30. Вопрос был по Юниорке - почему кредит в 0 срезали. Говорят, что всем юниоркам обнулили типа НБУ запретил выдавать кредиты до 18 лет.
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