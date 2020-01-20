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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8418841984208421
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 18:44

  jay2004 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Знайшов Уні Привата.
Пластик до 23 року.
В П24 підглянув ПІП власника.
І шо робить?


Обов'язково запропонувати оформити КОКО дебетну і кредитну...

Це само собою ...шо з Уні імярека робити...на карті не знайшов шо вона власність ПРивата.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 19:09

если обычный полосатик - выкинуть. Если с чипом и бесконтектом отнести в отделение, может звякнут клиенту.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 19:12

  demichh написав:если обычный полосатик - выкинуть. Если с чипом и бесконтектом отнести в отделение, может звякнут клиенту.

З чипом і безконтактом, але неіменна.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлень: 31583
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Подякував: 1 раз.
Подякували: 1594 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 19:15

  Квесторе_поверніться написав:Знайшов Уні Привата.
Пластик до 23 року.
В П24 підглянув ПІП власника.
І шо робить?

Переведите ему 1грн, а в назначении платежа напишите: нашел вашу карту и укажите свой тел :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
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З нами з: 08.12.07
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2
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 19:21

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:Знайшов Уні Привата.
Пластик до 23 року.
В П24 підглянув ПІП власника.
І шо робить?

Переведите ему 1грн, а в назначении платежа напишите: нашел вашу карту и укажите свой тел :wink:

Оригінальне рішення...але при 1 грн він не отримає СМС що грошенята прийшли.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлень: 31583
З нами з: 22.11.13
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 19:31

  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:Знайшов Уні Привата.
Пластик до 23 року.
В П24 підглянув ПІП власника.
І шо робить?

Переведите ему 1грн, а в назначении платежа напишите: нашел вашу карту и укажите свой тел :wink:

Оригінальне рішення...але при 1 грн він не отримає СМС що грошенята прийшли.

ну дааа, эт не я ж, который по 10 раз ко дню шарится в П24 :(
Я одного такого потеряшку на стоянке перед СпортЛайфом вычислил на мордокниге -- от тоже в СпортЛайф ходит и пару фоток с трицепсами выложил :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 30120
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2402 раз.
Подякували: 3485 раз.
 
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2
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 19:50

  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:Знайшов Уні Привата.
Пластик до 23 року.
В П24 підглянув ПІП власника.
І шо робить?

Переведите ему 1грн, а в назначении платежа напишите: нашел вашу карту и укажите свой тел :wink:

Оригінальне рішення...але при 1 грн він не отримає СМС що грошенята прийшли.


Ой специ... Все набагато простіше: телефонуєте на 3700, і кажете що знайшли карту, сказавши ПІБ. Залишаєте свій контактний телефон і просите оператора, щоб власник перетелефонував. Через десять хвилин буде Вам звінок від власника. Перевірено особисто...
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jay2004
 
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