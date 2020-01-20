Це само собою ...шо з Уні імярека робити...на карті не знайшов шо вона власність ПРивата.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 січ, 2020 18:44
Це само собою ...шо з Уні імярека робити...на карті не знайшов шо вона власність ПРивата.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 20 січ, 2020 19:09
если обычный полосатик - выкинуть. Если с чипом и бесконтектом отнести в отделение, может звякнут клиенту.
Додано: Пон 20 січ, 2020 19:12
З чипом і безконтактом, але неіменна.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 20 січ, 2020 19:15
Переведите ему 1грн, а в назначении платежа напишите: нашел вашу карту и укажите свой тел
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 20 січ, 2020 19:21
Оригінальне рішення...але при 1 грн він не отримає СМС що грошенята прийшли.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 20 січ, 2020 19:31
ну дааа, эт не я ж, который по 10 раз ко дню шарится в П24
Я одного такого потеряшку на стоянке перед СпортЛайфом вычислил на мордокниге -- от тоже в СпортЛайф ходит и пару фоток с трицепсами выложил
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 20 січ, 2020 19:50
Ой специ... Все набагато простіше: телефонуєте на 3700, і кажете що знайшли карту, сказавши ПІБ. Залишаєте свій контактний телефон і просите оператора, щоб власник перетелефонував. Через десять хвилин буде Вам звінок від власника. Перевірено особисто...
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