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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8419842084218422
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 20:02

  Квесторе_поверніться написав:
  jay2004 написав:Перевірено особисто...

Ок. А що потім було?

Я бы блоканул и перевыпустил карту даже не получая ту потеряную
Но карту бы полюбэ вернул, но не пользовался, так спокойнее
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 20:41

Re: Приватбанк

Я недавно підхожу до банкомату, а там хтось не витяг карту. Я чемно її у відділення а там її в сміттярку, так як вона вже скомпроментована, раз побувала в чужих руках. Нікому її віддавати не будуть та і навіть власнику простіше переоформити нову ніж сходитися з найшовшим і мати потенційну небезпеку.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 20:43

  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:Знайшов Уні Привата.
Пластик до 23 року.
В П24 підглянув ПІП власника.
І шо робить?

Переведите ему 1грн, а в назначении платежа напишите: нашел вашу карту и укажите свой тел :wink:

Оригінальне рішення...але при 1 грн він не отримає СМС що грошенята прийшли.

Колись можна було при переказі на картку повідомити отримувача за 50 коп.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 20:44

  Ой+ написав:Я недавно підхожу до банкомату, а там хтось не витяг карту. Я чемно її у відділення а там її в сміттярку, так як вона вже скомпроментована, раз побувала в чужих руках. Нікому її віддавати не будуть та і навіть власнику простіше переоформити нову ніж сходитися з найшовшим і мати потенційну небезпеку.

Мабуть що так.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 20:45

Re: Приватбанк

  Ой+ написав:Я чемно її у відділення а там її в сміттярку
якщо з пейпас/пейвейв мона раз в метро гульнуть даж по локнутой :wink:
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 21:12

Re: Приватбанк

  Мизантрóп написав:якщо з пейпас/пейвейв мона раз в метро гульнуть даж по локнутой


Я живу в райцентрі - метра нема, та і картка вже не пам'ятаю, але чи не найпростіша. Алгоритм банкомата привату такий, що часто люди на радощах, що взяли готівку, забувають потискати кнопки, щоб забрати картку.
Сьогодні хотів у відділенні щось зробити, але проходив мимо декількох (в облценті) кругом немалі черги, а по одній касі відкрито.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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  #<1 ... 8419842084218422
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