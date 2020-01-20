Я бы блоканул и перевыпустил карту даже не получая ту потеряную
Но карту бы полюбэ вернул, но не пользовался, так спокойнее
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 січ, 2020 20:02
Я бы блоканул и перевыпустил карту даже не получая ту потеряную
Но карту бы полюбэ вернул, но не пользовался, так спокойнее
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 20 січ, 2020 20:41
Re: Приватбанк
Я недавно підхожу до банкомату, а там хтось не витяг карту. Я чемно її у відділення а там її в сміттярку, так як вона вже скомпроментована, раз побувала в чужих руках. Нікому її віддавати не будуть та і навіть власнику простіше переоформити нову ніж сходитися з найшовшим і мати потенційну небезпеку.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Пон 20 січ, 2020 20:43
Колись можна було при переказі на картку повідомити отримувача за 50 коп.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 20 січ, 2020 20:44
Мабуть що так.
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Додано: Пон 20 січ, 2020 20:45
Re: Приватбанк
якщо з пейпас/пейвейв мона раз в метро гульнуть даж по локнутой
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Додано: Пон 20 січ, 2020 21:12
Re: Приватбанк
Я живу в райцентрі - метра нема, та і картка вже не пам'ятаю, але чи не найпростіша. Алгоритм банкомата привату такий, що часто люди на радощах, що взяли готівку, забувають потискати кнопки, щоб забрати картку.
Сьогодні хотів у відділенні щось зробити, але проходив мимо декількох (в облценті) кругом немалі черги, а по одній касі відкрито.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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