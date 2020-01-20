Додано: Пон 20 січ, 2020 20:41

Я недавно підхожу до банкомату, а там хтось не витяг карту. Я чемно її у відділення а там її в сміттярку, так як вона вже скомпроментована, раз побувала в чужих руках. Нікому її віддавати не будуть та і навіть власнику простіше переоформити нову ніж сходитися з найшовшим і мати потенційну небезпеку.

Не так добре з грошима, як погано без них.