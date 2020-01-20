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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8420842184228423
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 16:14

  ruvex написав:Коллеги, кто в курсе в столице "ПУЗАТА ХАТА" по какому МСС проходит?

Номер не помню, но кафе
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 16:19

Re: Приватбанк

В Днепре "Пузата Хата" проходила по 5814.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 16:36

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