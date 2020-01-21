Номер не помню, но кафе
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Додано: Вів 21 січ, 2020 16:14
Номер не помню, но кафе
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Вів 21 січ, 2020 16:19
Re: Приватбанк
В Днепре "Пузата Хата" проходила по 5814.
Додано: Сер 22 січ, 2020 08:05
Новшество (?) ПБ
розірваний депозит (по сроку) має тепер розриватись аж до 15 00 !
раніше за пару хв це відбувалось...
висновок - краще відміняти логнацію заздалегідь!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 22 січ, 2020 08:20
Re: Приватбанк
А что за депозит был? Помню автоматическую пролонгацию можно было отменить в 1-месячном депозите, но у меня таких сейчас нет, чтобы проверить. Есть несколько депозитов на более длинные сроки и ни в одном нет возможности отключения автоматической пролонгациии.
А еще некоторые операции с депозитами, кажется, в том числе и закрытие по сроку, можно было выполнять только с определенного времени: то ли с 09:00, то ли с 08:30. Как сейчас - не знаю.
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