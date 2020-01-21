RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8420842184228423
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 16:14

  ruvex написав:Коллеги, кто в курсе в столице "ПУЗАТА ХАТА" по какому МСС проходит?

Номер не помню, но кафе
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3831
З нами з: 20.03.15
Подякував: 65 раз.
Подякували: 801 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 16:19

Re: Приватбанк

В Днепре "Пузата Хата" проходила по 5814.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 461
З нами з: 31.07.19
Подякував: 11 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 08:05

Новшество (?) ПБ

розірваний депозит (по сроку) має тепер розриватись аж до 15 00 !

http://prntscr.com/qr39f9

раніше за пару хв це відбувалось...

висновок - краще відміняти логнацію заздалегідь!
:(
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7291
З нами з: 01.06.14
Подякував: 198 раз.
Подякували: 456 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 08:20

Re: Приватбанк

  greenozon написав:висновок - краще відміняти логнацію заздалегідь!

А что за депозит был? Помню автоматическую пролонгацию можно было отменить в 1-месячном депозите, но у меня таких сейчас нет, чтобы проверить. Есть несколько депозитов на более длинные сроки и ни в одном нет возможности отключения автоматической пролонгациии.
А еще некоторые операции с депозитами, кажется, в том числе и закрытие по сроку, можно было выполнять только с определенного времени: то ли с 09:00, то ли с 08:30. Как сейчас - не знаю.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 461
З нами з: 31.07.19
Подякував: 11 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8420842184228423
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andreyiskra, Computer, ingtrans, la9 і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1335)
22.01.2020 07:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.