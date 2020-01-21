Номер не помню, но кафе
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Додано: Вів 21 січ, 2020 16:14
Номер не помню, но кафе
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Вів 21 січ, 2020 16:19
Re: Приватбанк
В Днепре "Пузата Хата" проходила по 5814.
Додано: Сер 22 січ, 2020 08:05
Новшество (?) ПБ
розірваний депозит (по сроку) має тепер розриватись аж до 15 00 !
раніше за пару хв це відбувалось...
висновок - краще відміняти логнацію заздалегідь!
+50грн !
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Додано: Сер 22 січ, 2020 08:20
Re: Приватбанк
А что за депозит был? Помню автоматическую пролонгацию можно было отменить в 1-месячном депозите, но у меня таких сейчас нет, чтобы проверить. Есть несколько депозитов на более длинные сроки и ни в одном нет возможности отключения автоматической пролонгациии.
А еще некоторые операции с депозитами, кажется, в том числе и закрытие по сроку, можно было выполнять только с определенного времени: то ли с 09:00, то ли с 08:30. Как сейчас - не знаю.
Додано: Сер 22 січ, 2020 08:44
Не знаю на 100% как сейчас (уже пару лет не понимаю кто тут кроме пользователей безналоХового может держать депо) - но пару лет назад возможность отказа от автологации появлялась в п24 за месяц окончания депо. Думаю сейчас аналогично. По крайней мере бывшие родственнички (Бразерс) работают все по этой же схеме
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Сер 22 січ, 2020 08:51
Re: Приватбанк
Додано: Сер 22 січ, 2020 08:54
И сейчас так. Отмененний от пролонгации за месяц, депо, сегодня упал на КДВ до 7-00 (и тело, и проценти).
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Додано: Сер 22 січ, 2020 09:02
Главное, чтоб не БраZZерс
У меня Копилка не показывала возможности отключения автопролонгации и гадина сама продолжилась сегодня (снять то все снял).
Но может у копилки нет такой опции по-умоланию...
Додано: Сер 22 січ, 2020 09:51
Я вам даже больше скажу - у копилки нет возможности ее расторгнуть. От слова совсем. Я как-то давно пытался - когда 30 столбов вот вот могло не хватить - мне ответили что копилка будет висеть во вкладах постоянно и лонгироваться ежегодно, что бы вы не предпринимали. Ее можно только открыть. А закрыть - никак. Причем у "Бразерс" та же фигня
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
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