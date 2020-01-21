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  #<1 ... 8420842184228423
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 16:14

  ruvex написав:Коллеги, кто в курсе в столице "ПУЗАТА ХАТА" по какому МСС проходит?

Номер не помню, но кафе
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 16:19

Re: Приватбанк

В Днепре "Пузата Хата" проходила по 5814.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 08:05

Новшество (?) ПБ

розірваний депозит (по сроку) має тепер розриватись аж до 15 00 !

http://prntscr.com/qr39f9

раніше за пару хв це відбувалось...

висновок - краще відміняти логнацію заздалегідь!
:(
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 08:20

Re: Приватбанк

  greenozon написав:висновок - краще відміняти логнацію заздалегідь!

А что за депозит был? Помню автоматическую пролонгацию можно было отменить в 1-месячном депозите, но у меня таких сейчас нет, чтобы проверить. Есть несколько депозитов на более длинные сроки и ни в одном нет возможности отключения автоматической пролонгациии.
А еще некоторые операции с депозитами, кажется, в том числе и закрытие по сроку, можно было выполнять только с определенного времени: то ли с 09:00, то ли с 08:30. Как сейчас - не знаю.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 08:44

  ingtrans написав:
  greenozon написав:висновок - краще відміняти логнацію заздалегідь!

А что за депозит был? Помню автоматическую пролонгацию можно было отменить в 1-месячном депозите, но у меня таких сейчас нет, чтобы проверить. Есть несколько депозитов на более длинные сроки и ни в одном нет возможности отключения автоматической пролонгациии.

Не знаю на 100% как сейчас (уже пару лет не понимаю кто тут кроме пользователей безналоХового может держать депо) - но пару лет назад возможность отказа от автологации появлялась в п24 за месяц окончания депо. Думаю сейчас аналогично. По крайней мере бывшие родственнички (Бразерс) работают все по этой же схеме
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 08:51

Re: Приватбанк

  Flamingo написав:возможность отказа от автологации появлялась в п24 за месяц окончания депо

Да, это хорошо согласуется с тем, что для 1-месячного депозита отключение автопролонгации было доступно всегда.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 08:54

  Flamingo написав:
  ingtrans написав:
  greenozon написав:висновок - краще відміняти логнацію заздалегідь!

А что за депозит был? Помню автоматическую пролонгацию можно было отменить в 1-месячном депозите, но у меня таких сейчас нет, чтобы проверить. Есть несколько депозитов на более длинные сроки и ни в одном нет возможности отключения автоматической пролонгациии.

Не знаю на 100% как сейчас (уже пару лет не понимаю кто тут кроме пользователей безналоХового может держать депо) - но пару лет назад возможность отказа от автологации появлялась в п24 за месяц окончания депо. Думаю сейчас аналогично. По крайней мере бывшие родственнички (Бразерс) работают все по этой же схеме


И сейчас так. Отмененний от пролонгации за месяц, депо, сегодня упал на КДВ до 7-00 (и тело, и проценти).
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 09:02

  Flamingo написав:Думаю сейчас аналогично. По крайней мере бывшие родственнички (Бразерс) работают все по этой же схеме

Главное, чтоб не БраZZерс :)

У меня Копилка не показывала возможности отключения автопролонгации и гадина сама продолжилась сегодня (снять то все снял).
Но может у копилки нет такой опции по-умоланию...
Slx
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 09:51

  Slx написав:
  Flamingo написав:Думаю сейчас аналогично. По крайней мере бывшие родственнички (Бразерс) работают все по этой же схеме

Главное, чтоб не БраZZерс :)

У меня Копилка не показывала возможности отключения автопролонгации и гадина сама продолжилась сегодня (снять то все снял).
Но может у копилки нет такой опции по-умоланию...

Я вам даже больше скажу - у копилки нет возможности ее расторгнуть. От слова совсем. Я как-то давно пытался - когда 30 столбов вот вот могло не хватить - мне ответили что копилка будет висеть во вкладах постоянно и лонгироваться ежегодно, что бы вы не предпринимали. Ее можно только открыть. А закрыть - никак. Причем у "Бразерс" та же фигня
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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