Додано: Сер 22 січ, 2020 08:20

greenozon написав: висновок - краще відміняти логнацію заздалегідь! висновок - краще відміняти логнацію заздалегідь!

А что за депозит был? Помню автоматическую пролонгацию можно было отменить в 1-месячном депозите, но у меня таких сейчас нет, чтобы проверить. Есть несколько депозитов на более длинные сроки и ни в одном нет возможности отключения автоматической пролонгациии.А еще некоторые операции с депозитами, кажется, в том числе и закрытие по сроку, можно было выполнять только с определенного времени: то ли с 09:00, то ли с 08:30. Как сейчас - не знаю.