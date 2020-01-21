Застовбив 13,25% безподаткових на рік - може пригодиться.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Flamingo написав:Думаю сейчас аналогично. По крайней мере бывшие родственнички (Бразерс) работают все по этой же схеме
Главное, чтоб не БраZZерс
У меня Копилка не показывала возможности отключения автопролонгации и гадина сама продолжилась сегодня (снять то все снял). Но может у копилки нет такой опции по-умоланию...
Я вам даже больше скажу - у копилки нет возможности ее расторгнуть. От слова совсем. Я как-то давно пытался - когда 30 столбов вот вот могло не хватить - мне ответили что копилка будет висеть во вкладах постоянно и лонгироваться ежегодно, что бы вы не предпринимали. Ее можно только открыть. А закрыть - никак. Причем у "Бразерс" та же фигня
Можно, я в отделении закрывал. Правда только со второго раза и после консультаций менеджера с ГО.
Квесторе_поверніться написав:Застовбив 13,25% безподаткових на рік - може пригодиться.
кому?
На Кума натякаєте...ні не йому.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
MASolomko Не подскажите, в чем подвох, когда при пополнение валютной КДВ в ТСО наличными гривнами через опцию "валютообмен" в одних случаях на карту зачисляется полная сумма, а в других снимается комиссия карты 0,5% за пополнение КДВ? Зависит от конкретного ТСО или от чего? Или какие-то веерные "улучшения"?
Flamingo написав:Думаю сейчас аналогично. По крайней мере бывшие родственнички (Бразерс) работают все по этой же схеме
Главное, чтоб не БраZZерс
У меня Копилка не показывала возможности отключения автопролонгации и гадина сама продолжилась сегодня (снять то все снял). Но может у копилки нет такой опции по-умоланию...
Я вам даже больше скажу - у копилки нет возможности ее расторгнуть. От слова совсем. Я как-то давно пытался - когда 30 столбов вот вот могло не хватить - мне ответили что копилка будет висеть во вкладах постоянно и лонгироваться ежегодно, что бы вы не предпринимали. Ее можно только открыть. А закрыть - никак. Причем у "Бразерс" та же фигня
В Братків викинув скарбничку примусово через гарячку, трохи побадалися. півтора роки тому. за один захід. можна пробувати
Sanio написав:Не подскажите, в чем подвох, когда при пополнение валютной КДВ в ТСО наличными гривнами через опцию "валютообмен" в одних случаях на карту зачисляется полная сумма, а в других снимается комиссия карты 0,5% за пополнение КДВ? Зависит от конкретного ТСО или от чего? Или какие-то веерные "улучшения"?
Странно, но, ИМХО, учитывая, что комиссия за пополнение КДВ в ТСО составляет 0,5%, не удивлюсь, если 0,5% должны были сниматься всегда.