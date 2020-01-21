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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8421842284238424
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 10:29

Застовбив 13,25% безподаткових на рік - може пригодиться. :wink:
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 10:39

  Квесторе_поверніться написав:Застовбив 13,25% безподаткових на рік - може пригодиться. :wink:

кому? :mrgreen:
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 10:40

  Flamingo написав:
  Slx написав:
  Flamingo написав:Думаю сейчас аналогично. По крайней мере бывшие родственнички (Бразерс) работают все по этой же схеме

Главное, чтоб не БраZZерс :)

У меня Копилка не показывала возможности отключения автопролонгации и гадина сама продолжилась сегодня (снять то все снял).
Но может у копилки нет такой опции по-умоланию...

Я вам даже больше скажу - у копилки нет возможности ее расторгнуть. От слова совсем. Я как-то давно пытался - когда 30 столбов вот вот могло не хватить - мне ответили что копилка будет висеть во вкладах постоянно и лонгироваться ежегодно, что бы вы не предпринимали. Ее можно только открыть. А закрыть - никак. Причем у "Бразерс" та же фигня

Можно, я в отделении закрывал. Правда только со второго раза и после консультаций менеджера с ГО. :)
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 10:41

  хуторянка написав:
  Квесторе_поверніться написав:Застовбив 13,25% безподаткових на рік - може пригодиться. :wink:

кому? :mrgreen:

На Кума натякаєте...ні не йому. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 11:05

Re: Приватбанк

  SILVER_UA написав:подскажите пожалуйста валютный перевод Western Union если принимать через Приват 24 на валютную КДВ, комиссия будет ?
Этот вид перевода относится к срочным. Согласно шпаргалке зачисление на КдВ без комиссии.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 11:16

MASolomko
Не подскажите, в чем подвох, когда при пополнение валютной КДВ в ТСО наличными гривнами через опцию "валютообмен" в одних случаях на карту зачисляется полная сумма, а в других снимается комиссия карты 0,5% за пополнение КДВ? Зависит от конкретного ТСО или от чего? Или какие-то веерные "улучшения"?
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 11:24

  Flamingo написав:
  Slx написав:
  Flamingo написав:Думаю сейчас аналогично. По крайней мере бывшие родственнички (Бразерс) работают все по этой же схеме

Главное, чтоб не БраZZерс :)

У меня Копилка не показывала возможности отключения автопролонгации и гадина сама продолжилась сегодня (снять то все снял).
Но может у копилки нет такой опции по-умоланию...

Я вам даже больше скажу - у копилки нет возможности ее расторгнуть. От слова совсем. Я как-то давно пытался - когда 30 столбов вот вот могло не хватить - мне ответили что копилка будет висеть во вкладах постоянно и лонгироваться ежегодно, что бы вы не предпринимали. Ее можно только открыть. А закрыть - никак. Причем у "Бразерс" та же фигня

В Братків викинув скарбничку примусово через гарячку, трохи побадалися. півтора роки тому. за один захід. можна пробувати
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wolt450
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 11:26

Re: Приватбанк

  Sanio написав:Не подскажите, в чем подвох, когда при пополнение валютной КДВ в ТСО наличными гривнами через опцию "валютообмен" в одних случаях на карту зачисляется полная сумма, а в других снимается комиссия карты 0,5% за пополнение КДВ? Зависит от конкретного ТСО или от чего? Или какие-то веерные "улучшения"?

Странно, но, ИМХО, учитывая, что комиссия за пополнение КДВ в ТСО составляет 0,5%, не удивлюсь, если 0,5% должны были сниматься всегда.
ingtrans
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