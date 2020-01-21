RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8422842384248425
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:58

Re: Приватбанк

Не будет. Я сто раз так делал©
andreyiskra
 
Повідомлень: 859
З нами з: 28.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 17:46

  MASolomko написав:PS В отделении справка платная.

Бесплатная если правильно попросить. Мы с бабушкой во время оформления пенсионной карты сказали, что хотели бы получать пенсию и соцпомощь у них, так нам и пакет документов в собез распечатали и степлером связали, и дату поставили и галочки под подпись, и даже адрес занести их указали. Ну и пакет документов на пенсию тоже, но ее они уже сами отправят куда надо.

Я думаю, что если уже клиент, но прийти и сказать: хочу получать субсидию у вас или пойду в Ошад, где уже есть Карта Киянина (или аналог), то бесплатно все подготовят.
Slx
 
Повідомлень: 439
З нами з: 23.07.18
Подякував: 136 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 18:03

Приват лимит поднял на 10к, чего это они? Раньше он мне по 1-2к подкидывал, а тут аж 10. Видел сообщения, что режет всем и все смотрел, не порежет ли мне, а тут.. По большому счету он мне и не нужен, не пользуюсь даже, но все равно приятно :) Потому и налил, что не пользуюсь наверное.
Monk23
 
Повідомлень: 34
З нами з: 11.07.19
Подякував: 7 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 18:31

Re: Приватбанк

  Monk23 написав:Потому и налил, что не пользуюсь наверное.


Там играет роль кредитная история и Ваши телодвижения по минифинансированию.
Ну и просрочки. Выберете весь лимит, зарежут опять - будьте осторожны со своими аппетитами.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3269
З нами з: 23.11.14
Подякував: 620 раз.
Подякували: 393 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8422842384248425
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Stringer, wig, Кочевник і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.