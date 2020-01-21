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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 січ, 2020 12:58
Re: Приватбанк
Не будет. Я сто раз так делал©
Додано: Сер 22 січ, 2020 17:46
Бесплатная если правильно попросить. Мы с бабушкой во время оформления пенсионной карты сказали, что хотели бы получать пенсию и соцпомощь у них, так нам и пакет документов в собез распечатали и степлером связали, и дату поставили и галочки под подпись, и даже адрес занести их указали. Ну и пакет документов на пенсию тоже, но ее они уже сами отправят куда надо.
Я думаю, что если уже клиент, но прийти и сказать: хочу получать субсидию у вас или пойду в Ошад, где уже есть Карта Киянина (или аналог), то бесплатно все подготовят.
Додано: Сер 22 січ, 2020 18:03
Приват лимит поднял на 10к, чего это они? Раньше он мне по 1-2к подкидывал, а тут аж 10. Видел сообщения, что режет всем и все смотрел, не порежет ли мне, а тут.. По большому счету он мне и не нужен, не пользуюсь даже, но все равно приятно Потому и налил, что не пользуюсь наверное.
Додано: Сер 22 січ, 2020 18:31
Re: Приватбанк
Там играет роль кредитная история и Ваши телодвижения по минифинансированию.
Ну и просрочки. Выберете весь лимит, зарежут опять - будьте осторожны со своими аппетитами.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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