Додано: Сер 22 січ, 2020 17:46

MASolomko написав: PS В отделении справка платная. PS В отделении справка платная.

Бесплатная если правильно попросить. Мы с бабушкой во время оформления пенсионной карты сказали, что хотели бы получать пенсию и соцпомощь у них, так нам и пакет документов в собез распечатали и степлером связали, и дату поставили и галочки под подпись, и даже адрес занести их указали. Ну и пакет документов на пенсию тоже, но ее они уже сами отправят куда надо.Я думаю, что если уже клиент, но прийти и сказать: хочу получать субсидию у вас или пойду в Ошад, где уже есть Карта Киянина (или аналог), то бесплатно все подготовят.