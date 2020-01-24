|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 січ, 2020 12:58
Re: Приватбанк
Не будет. Я сто раз так делал©
Додано: Сер 22 січ, 2020 17:46
Бесплатная если правильно попросить. Мы с бабушкой во время оформления пенсионной карты сказали, что хотели бы получать пенсию и соцпомощь у них, так нам и пакет документов в собез распечатали и степлером связали, и дату поставили и галочки под подпись, и даже адрес занести их указали. Ну и пакет документов на пенсию тоже, но ее они уже сами отправят куда надо.
Я думаю, что если уже клиент, но прийти и сказать: хочу получать субсидию у вас или пойду в Ошад, где уже есть Карта Киянина (или аналог), то бесплатно все подготовят.
Додано: Сер 22 січ, 2020 18:03
Приват лимит поднял на 10к, чего это они? Раньше он мне по 1-2к подкидывал, а тут аж 10. Видел сообщения, что режет всем и все смотрел, не порежет ли мне, а тут.. По большому счету он мне и не нужен, не пользуюсь даже, но все равно приятно Потому и налил, что не пользуюсь наверное.
Додано: Сер 22 січ, 2020 18:31
Re: Приватбанк
Там играет роль кредитная история и Ваши телодвижения по минифинансированию.
Ну и просрочки. Выберете весь лимит, зарежут опять - будьте осторожны со своими аппетитами.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Сер 22 січ, 2020 22:07
Мне после выбора лимита Примат, наоборот, каждый раз его доливал. Например, был лимит 29к, я купил ноут за 32 или 33, выбрав весь лимит ещё и с добавлением своих. Через пару дней мой лимит стал 39к. А когда делал ремонт в квартире и 39к были спущены в Эпике, вскоре подняли до 49к. Просрочек не допускал, из грейса ни разу не выходил.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 14:37
Re: Приватбанк
Поискал платеж за новое обдиралово "транспортировку газа" - комис - 3 грн.
Ставки растут.
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:00
ruvex они видно договор ещё с Приватом не успели заключить.
У меня на работе часть людей из Винницкой области, так их реквизиты нужно добавлять вручную и, соответственно, "бездоговорной платеж" комиссия 3 грн.
Остальные из Житомирской области. У них по номеру счета подтягиваются ЄДРПОУ и сумма задолженности. Для них комиссия 1 гривна.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:11
Может так и есть. Поживем увидим.
А может скажут власть поменялась и теперь никто никому ничего не должен, как стало с компенсацией за установку счетчиков.
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 24 січ, 2020 22:39
у кого-то есть сертификаты Ашан, Сильпо - 500? У меня только сильпо 1000
|