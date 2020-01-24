в привете у вас есть?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 січ, 2020 23:34
Додано: Суб 25 січ, 2020 12:15
Как и многим - срезали кредлим до 0.
Сегодня загасился. От сердца, можно сказать, оторвал несколько десятков К. )
Последние несколько лет карта была в перманентном минусе, даже в 0 давным-давно не выходила.
Интересно, есть шанс, что через пару месяцев бегемот подобреет и нальёт кредлим ?
Стоит ли пытаться его опять получить ?
Додано: Суб 25 січ, 2020 12:24
Re: Приватбанк
корезоид его знает.
надо - пытайтесь.
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
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