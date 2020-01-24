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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8423842484258426
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 23:34

  clientage написав:
  proftpd66 написав:у кого-то есть сертификаты Ашан, Сильпо - 500? У меня только сильпо 1000

У меня. Не дам :lol: :lol:


в привете у вас есть?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 11:25

proftpd66
Який сенс їх тут брати? :roll:
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 12:15

Как и многим - срезали кредлим до 0.
Сегодня загасился. От сердца, можно сказать, оторвал несколько десятков К. )
Последние несколько лет карта была в перманентном минусе, даже в 0 давным-давно не выходила.
Интересно, есть шанс, что через пару месяцев бегемот подобреет и нальёт кредлим ?
Стоит ли пытаться его опять получить ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 12:24

Re: Приватбанк

  mustbe написав:Интересно, есть шанс, что через пару месяцев бегемот подобреет и нальёт кредлим ?
Стоит ли пытаться его опять получить ?

корезоид его знает.
надо - пытайтесь.
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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