в привете у вас есть?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 січ, 2020 23:34
Додано: Суб 25 січ, 2020 12:15
Как и многим - срезали кредлим до 0.
Сегодня загасился. От сердца, можно сказать, оторвал несколько десятков К. )
Последние несколько лет карта была в перманентном минусе, даже в 0 давным-давно не выходила.
Интересно, есть шанс, что через пару месяцев бегемот подобреет и нальёт кредлим ?
Стоит ли пытаться его опять получить ?
Додано: Суб 25 січ, 2020 12:24
Re: Приватбанк
корезоид его знает.
надо - пытайтесь.
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Додано: Суб 25 січ, 2020 14:25
а вам срезали когда карта в минусе еще была? В момент срезания на карту заходила какая-то сумма и находилась там какое-то время? Если да, то сколько времени там эта сумма была?
Додано: Суб 25 січ, 2020 14:31
Додано: Суб 25 січ, 2020 14:33
Вы обналичивание валюту с карты через покупку сертификатов оригинально
+100 грн
+ 50 грн
Додано: Суб 25 січ, 2020 14:37
Re: Приватбанк
А що Ви підкажете?...можна в ПП.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 25 січ, 2020 14:45
Я ещё не обналичивал. Склады в США предлагают дешёвую цену от 10к$ или 40к$ в заказе. В симе лимит 100к грн для кешбэка , единственный вариант прихват. А в газе есть лимит на максимальную покупку . Ещё вариант попросить склад заплатить частями.
Есть другие более простые варианты обналички . Это в том случае если надо купить презы в США. Если есть такой сильный план у покупателя держателя карты .
Востаннє редагувалось proftpd66 в Суб 25 січ, 2020 14:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 25 січ, 2020 14:47
Кредлим был 50к.
Карта была абсолютно пустой, т.е. баланс - -50к.
Начали срезать в ноябре, на те суммы, что заходили: 10-100-500-1000 грн.
Потом срезали несколько раз на 5к, загоняя карту в минус.
А потом психанули и срезали сразу на 35к, до нуля. Эти 35к сегодня загасил
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