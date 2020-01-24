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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8424842584268427>
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 23:34

  clientage написав:
  proftpd66 написав:у кого-то есть сертификаты Ашан, Сильпо - 500? У меня только сильпо 1000

У меня. Не дам :lol: :lol:


в привете у вас есть?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 11:25

proftpd66
Який сенс їх тут брати? :roll:
V2
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 12:15

Как и многим - срезали кредлим до 0.
Сегодня загасился. От сердца, можно сказать, оторвал несколько десятков К. )
Последние несколько лет карта была в перманентном минусе, даже в 0 давным-давно не выходила.
Интересно, есть шанс, что через пару месяцев бегемот подобреет и нальёт кредлим ?
Стоит ли пытаться его опять получить ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 12:24

Re: Приватбанк

  mustbe написав:Интересно, есть шанс, что через пару месяцев бегемот подобреет и нальёт кредлим ?
Стоит ли пытаться его опять получить ?

корезоид его знает.
надо - пытайтесь.
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 14:25

  mustbe написав:Как и многим - срезали кредлим до 0.
Сегодня загасился. От сердца, можно сказать, оторвал несколько десятков К. )
Последние несколько лет карта была в перманентном минусе, даже в 0 давным-давно не выходила.
Интересно, есть шанс, что через пару месяцев бегемот подобреет и нальёт кредлим ?
Стоит ли пытаться его опять получить ?

а вам срезали когда карта в минусе еще была? В момент срезания на карту заходила какая-то сумма и находилась там какое-то время? Если да, то сколько времени там эта сумма была?
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 14:31

  V2 написав:proftpd66
Який сенс їх тут брати? :roll:


Любые mcc входят. УкрГаз для обналички валютной карту, так как снимать будет 1% в кассе .
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 14:33

  proftpd66 написав:
  V2 написав:proftpd66
Який сенс їх тут брати? :roll:


Любые mcc входят. УкрГаз для обналички валютной карту, так как снимать будет 1% в кассе .

Вы обналичивание валюту с карты через покупку сертификатов :shock: оригинально
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 14:37

Re: Приватбанк

  Stringer написав:Вы обналичивание валюту с карты через покупку сертификатов

А що Ви підкажете?...можна в ПП.
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 14:45

  Stringer написав:
  proftpd66 написав:
  V2 написав:proftpd66
Який сенс їх тут брати? :roll:


Любые mcc входят. УкрГаз для обналички валютной карту, так как снимать будет 1% в кассе .

Вы обналичивание валюту с карты через покупку сертификатов :shock: оригинально


Я ещё не обналичивал. Склады в США предлагают дешёвую цену от 10к$ или 40к$ в заказе. В симе лимит 100к грн для кешбэка , единственный вариант прихват. А в газе есть лимит на максимальную покупку . Ещё вариант попросить склад заплатить частями.

Есть другие более простые варианты обналички . Это в том случае если надо купить презы в США. Если есть такой сильный план у покупателя держателя карты .
Востаннє редагувалось proftpd66 в Суб 25 січ, 2020 14:48, всього редагувалось 1 раз.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 14:47

  ol_zy написав:а вам срезали когда карта в минусе еще была? В момент срезания на карту заходила какая-то сумма и находилась там какое-то время? Если да, то сколько времени там эта сумма была?

Кредлим был 50к.
Карта была абсолютно пустой, т.е. баланс - -50к.
Начали срезать в ноябре, на те суммы, что заходили: 10-100-500-1000 грн.
Потом срезали несколько раз на 5к, загоняя карту в минус.
А потом психанули и срезали сразу на 35к, до нуля. Эти 35к сегодня загасил
mustbe
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