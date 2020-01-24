|
|
|
Приватбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 січ, 2020 14:50
Квесторе_поверніться написав: Stringer написав:
Вы обналичивание валюту с карты через покупку сертификатов
А що Ви підкажете?...можна в ПП.
Заплатить комиссию 0,5% и получить валюту в кассе
а не вот это все с сертификатами ашана
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 10465
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 304 раз.
- Подякували: 1483 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 25 січ, 2020 14:50
mustbe написав: ol_zy написав:
а вам срезали когда карта в минусе еще была? В момент срезания на карту заходила какая-то сумма и находилась там какое-то время? Если да, то сколько времени там эта сумма была?
Кредлим был 50к.
Карта была абсолютно пустой, т.е. баланс - -50к.
Начали срезать в ноябре, на те суммы, что заходили: 10-100-500-1000 грн.
Потом срезали несколько раз на 5к, загоняя карту в минус.
А потом психанули и срезали сразу на 35к, до нуля. Эти 35к сегодня загасил
Абсолютно аналогічно і в мене рубали ліміт!!!
-
t-step
-
-
- Повідомлень: 610
- З нами з: 23.04.14
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 33 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 25 січ, 2020 14:51
Stringer написав: Квесторе_поверніться написав: Stringer написав:
Вы обналичивание валюту с карты через покупку сертификатов
А що Ви підкажете?...можна в ПП.
Заплатить комиссию 0,5% и получить валюту в кассе
а не вот это все с сертификатами ашана
В газе 1%.
Курс с usd > uah бывает самый худший на рынке . Иногда самый лучший на ранка , но 2-3 раза в год
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 1722
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 149 раз.
- Подякували: 102 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 25 січ, 2020 15:19
Таксикоман не валюту знімає сертифікатами, а бали рівордз за оплату у валюті у особливо великих розмірах.
t-step, mustbe
За кредитним рейтингом слідкуєте? Були просідання останнім часом?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 3974
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 191 раз.
- Подякували: 506 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|