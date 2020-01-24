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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8424842584268427
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 14:50

  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:Вы обналичивание валюту с карты через покупку сертификатов

А що Ви підкажете?...можна в ПП.

Заплатить комиссию 0,5% и получить валюту в кассе :mrgreen:
а не вот это все с сертификатами ашана
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 14:50

Re: Приватбанк

mustbe написав:
  ol_zy написав:а вам срезали когда карта в минусе еще была? В момент срезания на карту заходила какая-то сумма и находилась там какое-то время? Если да, то сколько времени там эта сумма была?

Кредлим был 50к.
Карта была абсолютно пустой, т.е. баланс - -50к.
Начали срезать в ноябре, на те суммы, что заходили: 10-100-500-1000 грн.
Потом срезали несколько раз на 5к, загоняя карту в минус.
А потом психанули и срезали сразу на 35к, до нуля. Эти 35к сегодня загасил
Абсолютно аналогічно і в мене рубали ліміт!!!
t-step
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 14:51

  Stringer написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:Вы обналичивание валюту с карты через покупку сертификатов

А що Ви підкажете?...можна в ПП.

Заплатить комиссию 0,5% и получить валюту в кассе :mrgreen:
а не вот это все с сертификатами ашана


В газе 1%.

Курс с usd > uah бывает самый худший на рынке . Иногда самый лучший на ранка , но 2-3 раза в год
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 15:19

Таксикоман не валюту знімає сертифікатами, а бали рівордз за оплату у валюті у особливо великих розмірах.

t-step, mustbe
За кредитним рейтингом слідкуєте? Були просідання останнім часом?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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klug Да, рейтинг - не ахти, креднагрузка большая
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 16:16

  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:Вы обналичивание валюту с карты через покупку сертификатов

А що Ви підкажете?...можна в ПП.

Купить ящик водки, водку продать, деньги пропить.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 16:21

  ruvex написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:Вы обналичивание валюту с карты через покупку сертификатов

А що Ви підкажете?...можна в ПП.

Купить ящик водки, водку продать, деньги пропить.

А коміс там за конвертацію є?
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юююю
Любые mcc входят. УкрГаз для обналички валютной карту, так как снимать будет 1% в кассе .[/quote]
Вы обналичивание валюту с карты через покупку сертификатов :shock: оригинально[/quote]

Я ещё не обналичивал. Склады в США предлагают дешёвую цену от 10к$ или 40к$ в заказе. В симе лимит 100к грн для кешбэка , единственный вариант прихват. А в газе есть лимит на максимальную покупку . Ещё вариант попросить склад заплатить частями.

Есть другие более простые варианты обналички . Это в том случае если надо купить презы в США. Если есть такой сильный план у покупателя держателя карты .[/quote]



путін, давайте вже гумові баби, а то мелочовка все якась...
несолідняк!
:mrgreen:
+50грн !
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greenozon
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