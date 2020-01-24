Заплатить комиссию 0,5% и получить валюту в кассе
а не вот это все с сертификатами ашана
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 січ, 2020 14:50
Заплатить комиссию 0,5% и получить валюту в кассе
а не вот это все с сертификатами ашана
+100 грн
+ 50 грн
Додано: Суб 25 січ, 2020 14:50
Re: Приватбанк
Абсолютно аналогічно і в мене рубали ліміт!!!
Додано: Суб 25 січ, 2020 14:51
В газе 1%.
Курс с usd > uah бывает самый худший на рынке . Иногда самый лучший на ранка , но 2-3 раза в год
Додано: Суб 25 січ, 2020 15:19
Таксикоман не валюту знімає сертифікатами, а бали рівордз за оплату у валюті у особливо великих розмірах.
t-step, mustbe
За кредитним рейтингом слідкуєте? Були просідання останнім часом?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 25 січ, 2020 16:01
klug Да, рейтинг - не ахти, креднагрузка большая
Додано: Суб 25 січ, 2020 16:16
Купить ящик водки, водку продать, деньги пропить.
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
Додано: Суб 25 січ, 2020 16:21
А коміс там за конвертацію є?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 25 січ, 2020 16:23
юююю
Любые mcc входят. УкрГаз для обналички валютной карту, так как снимать будет 1% в кассе .[/quote]
Вы обналичивание валюту с карты через покупку сертификатов оригинально[/quote]
Я ещё не обналичивал. Склады в США предлагают дешёвую цену от 10к$ или 40к$ в заказе. В симе лимит 100к грн для кешбэка , единственный вариант прихват. А в газе есть лимит на максимальную покупку . Ещё вариант попросить склад заплатить частями.
Есть другие более простые варианты обналички . Это в том случае если надо купить презы в США. Если есть такой сильный план у покупателя держателя карты .[/quote]
путін, давайте вже гумові баби, а то мелочовка все якась...
несолідняк!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
|