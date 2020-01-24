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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 січ, 2020 17:56
mustbe написав:
Сейчас - 289 - Низкий
Я думал, что такой рейтинг получаешь, когда основательно "провинишься".
Есть один знакомый с рейтингом порядка 250. Официальной работы нет, кредитной истории не было, банки кредитный лимит не давали, брал кредиты в 3-4 МФО и даже там бывало пролетал со сроками. Сейчас тем более банки лимит не дают.
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ingtrans
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Додано: Суб 25 січ, 2020 18:05
УБКИ очень не любит некоторые свинские дела
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mustbe
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Додано: Суб 25 січ, 2020 18:59
mustbe, например?
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Додано: Суб 25 січ, 2020 19:00
Ну да - если держать постоянно выбранным лимит в 0 - это очень-очень плохо.
У меня сейчас 467.
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Vorlon
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Додано: Суб 25 січ, 2020 19:08
Vorlon написав:
Ну да - если держать постоянно выбранным лимит в 0 - это очень-очень плохо.
Дык а для чего ещё нужна пустая и беспонтовая кредитка от бегемота, кроме как для того, чтобы её выжрать под ноль и несколько лет юзать эти деньги ? )
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mustbe
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Додано: Суб 25 січ, 2020 19:29
mustbe написав:
Дык а для чего ещё нужна пустая и беспонтовая кредитка от бегемота, кроме как для того, чтобы её выжрать под ноль и несколько лет юзать эти деньги ? )
как Вам это удаётся?
может какой скрипт есть для быстрого выжирания?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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uaprofi
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Додано: Суб 25 січ, 2020 19:56
uaprofi написав: mustbe написав:
Дык а для чего ещё нужна пустая и беспонтовая кредитка от бегемота, кроме как для того, чтобы её выжрать под ноль и несколько лет юзать эти деньги ? )
как Вам это удаётся?
может какой скрипт есть для быстрого выжирания?
Читайте внимательно что писалось ранее. Чего-то мне кажется что это как-то связано с МФО
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
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Flamingo
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Додано: Суб 25 січ, 2020 20:05
Flamingo
а, понятно, это конечно интересно ... но может быть нерно, а я это не люблю
З.Ы.
а то думал у него есть скрипт) для быстрого выжирания
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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uaprofi
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