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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8425842684278428
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 17:56

Re: Приватбанк

  mustbe написав:Сейчас - 289 - Низкий

Я думал, что такой рейтинг получаешь, когда основательно "провинишься".
Есть один знакомый с рейтингом порядка 250. Официальной работы нет, кредитной истории не было, банки кредитный лимит не давали, брал кредиты в 3-4 МФО и даже там бывало пролетал со сроками. Сейчас тем более банки лимит не дают.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 18:05

УБКИ очень не любит некоторые свинские дела
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 18:59

Re: Приватбанк

mustbe, например?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 19:00

Ну да - если держать постоянно выбранным лимит в 0 - это очень-очень плохо.

У меня сейчас 467.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 19:08

  Vorlon написав:Ну да - если держать постоянно выбранным лимит в 0 - это очень-очень плохо.

Дык а для чего ещё нужна пустая и беспонтовая кредитка от бегемота, кроме как для того, чтобы её выжрать под ноль и несколько лет юзать эти деньги ? )
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 19:29

  mustbe написав:Дык а для чего ещё нужна пустая и беспонтовая кредитка от бегемота, кроме как для того, чтобы её выжрать под ноль и несколько лет юзать эти деньги ? )

как Вам это удаётся?
может какой скрипт есть для быстрого выжирания?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 19:56

  uaprofi написав:
  mustbe написав:Дык а для чего ещё нужна пустая и беспонтовая кредитка от бегемота, кроме как для того, чтобы её выжрать под ноль и несколько лет юзать эти деньги ? )

как Вам это удаётся?
может какой скрипт есть для быстрого выжирания?

Читайте внимательно что писалось ранее. Чего-то мне кажется что это как-то связано с МФО ;)
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 20:05

Flamingo

а, понятно, это конечно интересно ... но может быть нерно, а я это не люблю

З.Ы.
а то думал у него есть скрипт) для быстрого выжирания
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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