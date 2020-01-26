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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 січ, 2020 21:02
mustbe написав:
Скрипты - есть.
Всякие, разные. И для выжирания, и для пополнения. Оскриптовано 20+ банков.
Я все свои банковские дела только через консоль веду, не люблю кликать/тапать в ИБ.
Но - только для личного пользования, звыняйте
ЗЫ. А выжрать карту - не трудно и не долго.
Сложнее - её несколько лет после этого держать в грейсе
а какова производительность?
Востаннє редагувалось uaprofi
в Суб 25 січ, 2020 21:43, всього редагувалось 1 раз.
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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Додано: Суб 25 січ, 2020 21:18
uaprofi написав:
а какова производительность?
за сколько времени можно сделать 1000 операций?
З.Ы.
ручками выходит не более 120 операций в час
Смотря - что за операции, какой банк, какой ИБ, и тд.
Но конечно - скриптом гораздо быстрее, чем руками.
Основная проблема, основной тормоз - это смс-конфирм на каждый чих. Сами операции проводятся почти мгновенно.
Потому и не люблю ИБ с обязательным смс-конфирмом: соседки, скунс, придyрошная пумба с капчей...
Если есть конкретное ТЗ - пишите в личку, обсудим
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mustbe
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Додано: Пон 27 січ, 2020 07:06
mustbe написав:klug
Да, рейтинг - не ахти, креднагрузка большая
mustbe написав:
УБКИ очень не любит некоторые свинские дела
Примерно так, но там по другому.
Они считает что если ты взял кред. лимит, то ты изменник родины.
Например, finhub.ua все его знает, там есть заемщики, которые, УЖЕ выплатили кредиты, но имеет статус "D" или "С", и еще с вероятностью дефолта 16%-22% +.
Хотя, как это определить? если Баффетт и держить 130млрд на до восстребования? но взял пару кред лимит даже на 1млн. То что его расстрелять за это?
Может быть физики наши создают пирамиды, типо МММ и перезанимают деньги. Таким образом УБКИ сообщают что очень много кред. лимита взято.
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proftpd66
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Додано: Пон 27 січ, 2020 07:19
mustbe написав: uaprofi написав:
а какова производительность?
за сколько времени можно сделать 1000 операций?
З.Ы.
ручками выходит не более 120 операций в час
Смотря - что за операции, какой банк, какой ИБ, и тд.
Но конечно - скриптом гораздо быстрее, чем руками.
Основная проблема, основной тормоз - это смс-конфирм на каждый чих. Сами операции проводятся почти мгновенно.
Потому и не люблю ИБ с обязательным смс-конфирмом: соседки, скунс, придyрошная пумба с капчей...
Если есть конкретное ТЗ - пишите в личку, обсудим
как ее выжираете? если не через контрабас секс-машин по акции?
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Додано: Пон 27 січ, 2020 08:17
proftpd66 написав:
Они считает что если ты взял кред. лимит, то ты изменник родины.
Бред.
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Vorlon
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Додано: Пон 27 січ, 2020 08:23
Vorlon написав: proftpd66 написав:
Они считает что если ты взял кред. лимит, то ты изменник родины.
Бред.
Я написал как констатацию факта. Какая Ваша версия ?
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proftpd66
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Додано: Пон 27 січ, 2020 09:24
Коллеги, подскажите, есть депо безналоговый. Если его не продлевать, а разорвать по сроку, упадет на карту. Потом нельзя уже будет открыть безналоговый, только на другой срок? Спасибо!
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Alex_TT
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Додано: Пон 27 січ, 2020 09:40
Alex_TT
Можно.
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arkavs
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Додано: Пон 27 січ, 2020 10:00
Alex_TT, безналоговый — это не депозит, а услуга неснижаемого остатка на счету. По окончании действия услуги деньги просто разблокируются для использования.
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MASolomko
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