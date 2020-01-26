Зарахування коштів на «Приват-вклад» платежем з іншого банку 1% від суми
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Додано: Пон 27 січ, 2020 12:43
Зарахування коштів на «Приват-вклад» платежем з іншого банку 1% від суми
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Додано: Пон 27 січ, 2020 13:00
Ну депо же есть безналоговый - с зп, пенсий и тд можно открывать. Учитывается в разделе депозитов. Вопрос был в том, что его открыть и пополнить можно только с зп в моем случае. Вот если его не пролонгировать автоматически, а расторгнуть. Деньги упадут на кдв и можно ли с них открыть опять безналоговый, но на другой срок.
Додано: Пон 27 січ, 2020 13:03
Re: Приватбанк
Додано: Пон 27 січ, 2020 13:19
Можна, саме так і робив, коли була потреба відключити 6 міс заради підключення 3 міс, бо була більша прибутковість в останньому.
Виписок при цьому буде дві окремих: у першій буде відключення послуги з розблокуванням усієї суми на картці, а у другій навпаки оформлення безподаткової послуги знову на ту ж таки суму. Зарплатні властивості таких коштів втрачаються при їх переказах на будь-які інші податкові вклади або картки.
Не забувайте, що виплата таких вкладів можлива лише на картку, тому навіть за довіренністю через касу їх отримати неможливо, треба робити лише через картки...
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