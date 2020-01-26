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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8427842884298430
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 12:43

  mustbe написав:Можно ли приват-вклад пополнить сэпом ?

Зарахування коштів на «Приват-вклад» платежем з іншого банку 1% від суми
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 13:00

  MASolomko написав:Alex_TT, безналоговый — это не депозит, а услуга неснижаемого остатка на счету. По окончании действия услуги деньги просто разблокируются для использования.


Ну депо же есть безналоговый - с зп, пенсий и тд можно открывать. Учитывается в разделе депозитов. Вопрос был в том, что его открыть и пополнить можно только с зп в моем случае. Вот если его не пролонгировать автоматически, а расторгнуть. Деньги упадут на кдв и можно ли с них открыть опять безналоговый, но на другой срок.
Alex_TT
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 13:03

Re: Приватбанк

  Alex_TT написав:Вот если его не пролонгировать автоматически, а расторгнуть. Деньги упадут на кдв и можно ли с них открыть опять безналоговый, но на другой срок.
Да, можно.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 13:19

  Alex_TT написав:
  MASolomko написав:Alex_TT, безналоговый — это не депозит, а услуга неснижаемого остатка на счету. По окончании действия услуги деньги просто разблокируются для использования.


Ну депо же есть безналоговый - с зп, пенсий и тд можно открывать. Учитывается в разделе депозитов. Вопрос был в том, что его открыть и пополнить можно только с зп в моем случае. Вот если его не пролонгировать автоматически, а расторгнуть. Деньги упадут на кдв и можно ли с них открыть опять безналоговый, но на другой срок.

Можна, саме так і робив, коли була потреба відключити 6 міс заради підключення 3 міс, бо була більша прибутковість в останньому.

Виписок при цьому буде дві окремих: у першій буде відключення послуги з розблокуванням усієї суми на картці, а у другій навпаки оформлення безподаткової послуги знову на ту ж таки суму. Зарплатні властивості таких коштів втрачаються при їх переказах на будь-які інші податкові вклади або картки.

Не забувайте, що виплата таких вкладів можлива лише на картку, тому навіть за довіренністю через касу їх отримати неможливо, треба робити лише через картки...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
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