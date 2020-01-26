За 1% - такой хоккей нам не нужен.
Тогда уж лучше на кдв слать, если мозгов совсем нет
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 січ, 2020 18:14
За 1% - такой хоккей нам не нужен.
Тогда уж лучше на кдв слать, если мозгов совсем нет
Додано: Пон 27 січ, 2020 18:37
На Уні.
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Додано: Пон 27 січ, 2020 19:45
Re: Приватбанк
Додано: Пон 27 січ, 2020 19:55
Re: Приватбанк
Хотел впервые "застолбить" депозитик родственнице до того, как деньги с Безподаткового придут - Фигушки. Одна зарплатная карта - один Безподатковий, оказывается...
Подскажете, если изменить Пин-код в своем кабинете КДВ-карты (я - доверенное лицо, это допка) - Пин сразу можно использовать для снятия денег в банкомате? Забыл пин-код, который сам же и выставил в первый же день.
Додано: Пон 27 січ, 2020 19:58
Re: Приватбанк
Додано: Пон 27 січ, 2020 20:27
Додано: Пон 27 січ, 2020 20:33
Slx
за 3ій неуспішний раз блокануть, якщо що..
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