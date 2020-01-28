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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8428842984308431
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 18:14

За 1% - такой хоккей нам не нужен.
Тогда уж лучше на кдв слать, если мозгов совсем нет
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 18:37

  mustbe написав:За 1% - такой хоккей нам не нужен.
Тогда уж лучше на кдв слать, если мозгов совсем нет

На Уні.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 19:45

Re: Приватбанк

  Monk23 написав:А именно СЭП туда не идет.

сам приват24 про це пише коли відкриваєш депо
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 19:55

Re: Приватбанк

Хотел впервые "застолбить" депозитик родственнице до того, как деньги с Безподаткового придут - Фигушки. Одна зарплатная карта - один Безподатковий, оказывается...

Подскажете, если изменить Пин-код в своем кабинете КДВ-карты (я - доверенное лицо, это допка) - Пин сразу можно использовать для снятия денег в банкомате? Забыл пин-код, который сам же и выставил в первый же день.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 19:58

Re: Приватбанк

  Slx написав:Пин сразу можно использовать для снятия денег в банкомате?

однозначно
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 20:27

  greenozon написав:
  Slx написав:Пин сразу можно использовать для снятия денег в банкомате?

однозначно

Благодарю. Протестирую разок в терминале перед изменением, вдруг вспомню и если нет - замена.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 20:33

Slx
за 3ій неуспішний раз блокануть, якщо що..
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 22:11

Re: Приватбанк

  Slx написав:Одна зарплатная карта - один Безподатковий, оказывается..

Это при Бене можно было несколько, сейчас тпо одной только :(
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 17:09

Re: Приватбанк

Подскажите пожалуйста, оплаты gpay не проходят с бонус плюс?
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anis
 
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anis Платил в Червоном маркете,бонус не начислело.Пластиком все замечательно.
lubarec
 
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