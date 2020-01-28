RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8429843084318432
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 18:48

Re: Приватбанк

  anis написав:оплаты gpay не проходят с бонус плюс?
Бонус+ точно не начисляется при оплате через Gpay (см. ответ на вопрос 20). Скорее при оплате через Gpay нельзя оплатить с Бонус+.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1648
З нами з: 08.03.18
Подякував: 84 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 19:28

MASolomko Нет выбор бонус счета при оплате Gpay.
lubarec
 
Повідомлень: 290
З нами з: 21.03.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8429843084318432
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: apostol, IDAN, konokrad і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.