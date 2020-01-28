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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 січ, 2020 18:48
anis написав:
оплаты gpay не проходят с бонус плюс?
Бонус+ точно не начисляется при оплате через Gpay (см. ответ на вопрос 20
). Скорее при оплате через Gpay нельзя оплатить с Бонус+.
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Додано: Вів 28 січ, 2020 19:28
MASolomko Нет выбор бонус счета при оплате Gpay.
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