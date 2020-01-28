|
|
Приватбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 січ, 2020 18:48
anis написав:
оплаты gpay не проходят с бонус плюс?
Бонус+ точно не начисляется при оплате через Gpay (см. ответ на вопрос 20
). Скорее при оплате через Gpay нельзя оплатить с Бонус+.
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 1653
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 85 раз.
- Подякували: 204 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 січ, 2020 19:28
MASolomko Нет выбор бонус счета при оплате Gpay.
-
lubarec
-
-
- Повідомлень: 290
- З нами з: 21.03.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 січ, 2020 23:34
MASolomko написав: anis написав:
оплаты gpay не проходят с бонус плюс?
Бонус+ точно не начисляется при оплате через Gpay (см. ответ на вопрос 20
). Скорее при оплате через Gpay нельзя оплатить с Бонус+.
Временно уж очень затянулось)))
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
-
anis
-
-
- Повідомлень: 2155
- З нами з: 22.11.15
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 65 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему