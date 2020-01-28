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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8429843084318432
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 18:48

Re: Приватбанк

  anis написав:оплаты gpay не проходят с бонус плюс?
Бонус+ точно не начисляется при оплате через Gpay (см. ответ на вопрос 20). Скорее при оплате через Gpay нельзя оплатить с Бонус+.
MASolomko
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MASolomko Нет выбор бонус счета при оплате Gpay.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 23:34

Re: Приватбанк

MASolomko написав:
  anis написав:оплаты gpay не проходят с бонус плюс?
Бонус+ точно не начисляется при оплате через Gpay (см. ответ на вопрос 20). Скорее при оплате через Gpay нельзя оплатить с Бонус+.
Временно уж очень затянулось)))
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anis
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 02:39

Re: Приватбанк

https://next.privat24.ua/money-transfer/card
Если этот функционал уже обсуждался, прошу прощения.
Но, подскажите, вот это "с/на карту VISA/MasterCard других украинских и зарубежных банков" говорит о том, что с зарубежной карты можно перевести любую валюту на любую украинскую карту и в обратном направлении? а какие подводные камни? сколько комиссии нужно будет заплатить с учетом обналичивания валюты (Приват пишет 2% + 1% от Визы или МК) Есть ли такая функция в других украинских банках, и, возможно, более выгодная? Заранее спасибо.
С уважением
Oльga1
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  #<1 ... 8429843084318432
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