Бонус+ точно не начисляется при оплате через Gpay (см.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 січ, 2020 18:48
Re: Приватбанк
Бонус+ точно не начисляется при оплате через Gpay (см.
Додано: Вів 28 січ, 2020 23:34
Re: Приватбанк
Временно уж очень затянулось)))
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Додано: Сер 29 січ, 2020 02:39
Re: Приватбанк
Если этот функционал уже обсуждался, прошу прощения.
Но, подскажите, вот это "с/на карту VISA/MasterCard других украинских и зарубежных банков" говорит о том, что с зарубежной карты можно перевести любую валюту на любую украинскую карту и в обратном направлении? а какие подводные камни? сколько комиссии нужно будет заплатить с учетом обналичивания валюты (Приват пишет 2% + 1% от Визы или МК) Есть ли такая функция в других украинских банках, и, возможно, более выгодная? Заранее спасибо.
С уважением
Додано: Сер 29 січ, 2020 03:37
Oльga1
Картка-донор може бути у будь-якій валюті, але з великою ймовірністю зарахувати на українську картку ви зможете лише гривню. Приват каже, що бере за поповнення з іноземних карток - 3%, Монобанк - 1,8%. Для багатьох країн може підійти
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