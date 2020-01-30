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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8429843084318432
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 19:28

MASolomko Нет выбор бонус счета при оплате Gpay.
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 23:34

Re: Приватбанк

MASolomko написав:
  anis написав:оплаты gpay не проходят с бонус плюс?
Бонус+ точно не начисляется при оплате через Gpay (см. ответ на вопрос 20). Скорее при оплате через Gpay нельзя оплатить с Бонус+.
Временно уж очень затянулось)))
+100/50 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
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anis
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 02:39

Re: Приватбанк

https://next.privat24.ua/money-transfer/card
Если этот функционал уже обсуждался, прошу прощения.
Но, подскажите, вот это "с/на карту VISA/MasterCard других украинских и зарубежных банков" говорит о том, что с зарубежной карты можно перевести любую валюту на любую украинскую карту и в обратном направлении? а какие подводные камни? сколько комиссии нужно будет заплатить с учетом обналичивания валюты (Приват пишет 2% + 1% от Визы или МК) Есть ли такая функция в других украинских банках, и, возможно, более выгодная? Заранее спасибо.
С уважением
Oльga1
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 03:37

Oльga1
Картка-донор може бути у будь-якій валюті, але з великою ймовірністю зарахувати на українську картку ви зможете лише гривню. Приват каже, що бере за поповнення з іноземних карток - 3%, Монобанк - 1,8%. Для багатьох країн може підійти Paysend - там фіксована комісія, якщо не підійде, то подивіться ще TransferGO. Якщо країна, де зареєстрований банк-емітент під санкціями, то може бути важко знайти недорогий сервіс, який би дозволив такі перекази.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 22:25

ПриватБанк запускає хмарний електронний підпис з безпечним доступом до особистого ключа через мобільний додаток у смартфоні (Smart-ID).
https://news.finance.ua/ua/news/-/46426 ... nyj-pidpys
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 23:02

  greenozon написав:ПриватБанк запускає хмарний електронний підпис з безпечним доступом до особистого ключа через мобільний додаток у смартфоні (Smart-ID).
https://news.finance.ua/ua/news/-/46426 ... nyj-pidpys

Якийсь набір базвордів. Я так і не зрозумів, що вони винайшли: достатньо буде потрусити свиню на смартфоні, щоб вони у хмарі підписали договір дарування на квартиру?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:06

Re: Приватбанк

Всем привет.
Может кто в курсе - предложения первичной/вторичной недвижимости на сайте https://planetestate.com.ua/, на который приватбанк ссылается на странице https://privatbank.ua/kredity/zhilje-v-kredit - это уже собственность банка и они продают от себя или эти предложения с участием стороны предыдущих собственников и там какие-то условия дополнительные и в будущем могут вылезти "нюансы" через суда и т.п.? Был может у кого-то опыт покупки отсюда?
motosmile
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 18:42

Знакомые говорят, что банк не возвращает депозит. Они продали землю и чтобы вложится в 200к оформили на 2 человека, если забирать, то банк не учитывает документ про землю. Таким образом выходим из банок в контрабас!

Объявляем джихад :lol:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 18:46

Re: Приватбанк

Помогите разобраться! Выпал из грейса, но до 25числа все загасил, а сча смотрю, а там недостача на 50коп! Ж((
В п24 сейчас, сумму погашения на нач. мес. я уже не вижу, вижу только, что Приват меня уже "по кругу пустил", и втихую %насчитал((
В чате, живой-бот, назвал мне сумму, на нач.мес. кот. необходимо было загасить
Но как она расчитывается не знает, говорит, что сумма погашения до 25го на январь=траты за декабрь минус 31е декабря...
Но сумма у меня не сходится, ни без 31го декабря, ни без 1го числа...
Где можно найти эту сумму в п24, или как ее расчитать?
По робобабе ниче не сходится, они там ее с потолка берут, или редактируют на лету??
axuJlec
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