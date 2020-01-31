Додано: П'ят 31 січ, 2020 18:46

Помогите разобраться! Выпал из грейса, но до 25числа все загасил, а сча смотрю, а там недостача на 50коп! Ж((

В п24 сейчас, сумму погашения на нач. мес. я уже не вижу, вижу только, что Приват меня уже "по кругу пустил", и втихую %насчитал((

В чате, живой-бот, назвал мне сумму, на нач.мес. кот. необходимо было загасить

Но как она расчитывается не знает, говорит, что сумма погашения до 25го на январь=траты за декабрь минус 31е декабря...

Но сумма у меня не сходится, ни без 31го декабря, ни без 1го числа...

Где можно найти эту сумму в п24, или как ее расчитать?

По робобабе ниче не сходится, они там ее с потолка берут, или редактируют на лету??