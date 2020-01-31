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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8430843184328433
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:35

Re: Приватбанк

  axuJlec написав:Где можно найти эту сумму в п24, или как ее расчитать?
По робобабе ниче не сходится, они там ее с потолка берут, или редактируют на лету??

Уже ніде не знайдете - можна було побачити до виліту з грейса. Самотужки точно порахувати проблематично, бо Прихват не дає нормальних виписок: теоретично - витрати з 1 по 31, на практиці, сюди могли потрапити деякі витрати останніх днів листопада і не потрапити деякі витрати останніх днів грудня: значно залежить від того, чиї термінали використовувались. От у живого бота даних для таких розрахунків має бути достатньо. Ласкаво просимо до ПрихватБанку.
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klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:54

бегемот совсем плохой стал
в стограмме рисует вот такое:
Зображення
уже отличить не могут 5 цифр от 14-ти :lol:
deneg net
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:13

klug вопр. в том, что изменение этой Не прозрачной суммы, даже на 1, может подпортить кое кому жизнь :evil: Думаю что, ни я один, не фиксирую ее на начало периода, и уж тем более, не слежу за ее изменением...
Расчитать ее я не могу, ее держит в уме только бот Примата. Х3 в таком случае была ли она в начале, и менялась ли впоследствии... :(
axuJlec
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:22

  axuJlec написав:klug вопр. в том, что изменение этой Не прозрачной суммы, даже на 1, может подпортить кое кому жизнь :evil: Думаю что, ни я один, не фиксирую ее на начало периода, и уж тем более, не слежу за ее изменением...
Расчитать ее я не могу, ее держит в уме только бот Примата. Х3 в таком случае была ли она в начале, и менялась ли впоследствии... :(

Ну если Вы не следите за своими финансами Вам остается только СВЯТО ВЕРИТЬ, что банк считает все правильно. Ну и платить то что он Вам насчитал. Других вариантов нет.
ЗЫ. Я из грейса никогда еще не вылетал (видать везет пока), но по моим операциям с уни привата за 12 лет использования ни одного факта неправомерного увеличения долга по кредитке я ни разу не фиксировал (свои траты по картам контролирую всегда ибо полного доверия к банкам у меня нет ;))
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Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:44

Flamingo аналогично, стаж под 10ку, всегда накидываю с запасом, а тут :lol: ну как можно было не попасть! Ну и не подозревал, что для Прихвата это проблема-что концов не найти уже... Ладно если прозрачно все, а тут бодяга какая то...

пысь При вылете из грейса, приват насчитывает за 2мес, по 3,5% от минусовой суммы по каждому дню
axuJlec
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 23:28

axuJlec
Коли та кнопка вперше з'явилася у П24 було кілька випадків на гілці, коли вона неправильно працювала. З тих пір, усім раджу робити скріншот того, що П24 нарахував перед тим, як це оплатити, щоб були хоч якісь докази. Щоправда, досі не маю реальних кейсів, коли його б довелося застосовувати. У принципі, безпечно гасити 25-го усію суму заборгованості станом на 00:00 1-го числа поточного, часом це більше, ніж потрібно, але точно не менше. Ось цю суму ви зараз можете знайти у виписці, хоча повернутися у грейс вона вам уже не допоможе :(
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klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 23:32

Re: Приватбанк

  deneg net написав:уже отличить не могут 5 цифр от 14-ти

не 14 а 19
Faceless
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