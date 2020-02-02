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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8431843284338434
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 14:58

Фиксировать - не_фиксировать, но показания 1-го и 3-го могут отличаться.
Как по мне - самый правильный вариант - такой:
гаситься 24-го, ровно столько, сколько нарисовала кнопка.
А 25-го - зайти и убедиться, что всё загашено.

Впрочем, для меня это уже не актуально, бегемот на ноль помножил )
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 15:02

Re: Приватбанк

  mustbe написав:бегемот на ноль помножил )

Якщо не секрет за шо....в ПП?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 15:11

Re: Приватбанк

  Квесторе_поверніться написав:Якщо не секрет за шо....в ПП?
Как за что? "За массовое убийство поголовья свиней" и "за повсеместную ликвидацию свиноводчесих комплексов" конечнА же ;)
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 15:14

  Квесторе_поверніться написав:
  mustbe написав:бегемот на ноль помножил )

Якщо не секрет за шо....в ПП?

у бегемота последние пару месяцев какое-то обострение.
Мне, как и многим, обнулили кредлим.
Вероятно - "проанализировав тысячу факторов" )
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 15:44

за безналоговый
хотя мож скоро это будет уже хорошим % :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 22:39

Да, остался тока безналоговый в 15,5% :(
demichh
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 22:53

Re: Приватбанк

А хтось стикався з неможливістю відкрити безподатковий на суму трохи меньшу за 7 грн? Мінімум наче ж 2 грн, але помилка вже кілька день, кошти доступні й цільові, в меню відображаються, але відкрити не дає. Чому?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 23:04

  kreuz написав:А хтось стикався з неможливістю відкрити безподатковий на суму трохи меньшу за 7 грн? Мінімум наче ж 2 грн, але помилка вже кілька день, кошти доступні й цільові, в меню відображаються, але відкрити не дає. Чому?

Два тижні тому ліміт 2 грн працював.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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