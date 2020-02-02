Додано: Нед 02 лют, 2020 22:53

А хтось стикався з неможливістю відкрити безподатковий на суму трохи меньшу за 7 грн? Мінімум наче ж 2 грн, але помилка вже кілька день, кошти доступні й цільові, в меню відображаються, але відкрити не дає. Чому?