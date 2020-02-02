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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 лют, 2020 14:58
Фиксировать - не_фиксировать, но показания 1-го и 3-го могут отличаться.
Как по мне - самый правильный вариант - такой:
гаситься 24-го, ровно столько, сколько нарисовала кнопка.
А 25-го - зайти и убедиться, что всё загашено.
Впрочем, для меня это уже не актуально, бегемот на ноль помножил )
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mustbe
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Додано: Суб 01 лют, 2020 15:02
mustbe написав:
бегемот на ноль помножил )
Якщо не секрет за шо....в ПП?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 01 лют, 2020 15:11
Квесторе_поверніться написав:
Якщо не секрет за шо....в ПП?
Как за что? "За массовое убийство поголовья свиней" и "за повсеместную ликвидацию свиноводчесих комплексов" конечнА же
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Flamingo
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Додано: Суб 01 лют, 2020 15:14
Квесторе_поверніться написав: mustbe написав:
бегемот на ноль помножил )
Якщо не секрет за шо....в ПП?
у бегемота последние пару месяцев какое-то обострение.
Мне, как и многим, обнулили кредлим.
Вероятно - "проанализировав тысячу факторов" )
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mustbe
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Додано: Суб 01 лют, 2020 15:44
за безналоговый
хотя мож скоро это будет уже хорошим %
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v57
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Додано: Суб 01 лют, 2020 22:39
Да, остался тока безналоговый в 15,5%
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demichh
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Додано: Нед 02 лют, 2020 22:53
А хтось стикався з неможливістю відкрити безподатковий на суму трохи меньшу за 7 грн? Мінімум наче ж 2 грн, але помилка вже кілька день, кошти доступні й цільові, в меню відображаються, але відкрити не дає. Чому?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
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kreuz
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Додано: Нед 02 лют, 2020 23:04
kreuz написав:
А хтось стикався з неможливістю відкрити безподатковий на суму трохи меньшу за 7 грн? Мінімум наче ж 2 грн, але помилка вже кілька день, кошти доступні й цільові, в меню відображаються, але відкрити не дає. Чому?
Два тижні тому ліміт 2 грн працював.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 03 лют, 2020 08:49
kreuz написав:
А хтось стикався з неможливістю відкрити безподатковий на суму трохи меньшу за 7 грн? Мінімум наче ж 2 грн, але помилка вже кілька день, кошти доступні й цільові, в меню відображаються, але відкрити не дає. Чому?
30-31 січня відкривав на 2 грн.
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jay2004
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