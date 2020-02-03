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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 лют, 2020 08:09
kreuz написав:
Сьогодні вдалося, та лишень через веб, П24 на адроіді так і не відкриває...
next.privat чи класичний? Сьогодні хотів зайти в п24, а п-си в браузері на некст переадресацію роблять. Уже всіх перевели чи в когось ще старий сайт працює?
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Додано: Вів 04 лют, 2020 08:21
Slx написав:
next.privat чи класичний? Сьогодні хотів зайти в п24, а п-си в браузері на некст переадресацію роблять. Уже всіх перевели чи в когось ще старий сайт працює?
Они еще не все пункты в новом реализовали.
Выбираете к примеру депозиты или услуги и возвращает на старую версию.
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