RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8432843384348435
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 13:34

  demichh написав:Да, остался тока безналоговый в 15,5% :(

Так это годовой, рано еще пополнять. Гривна за это время, скорее всего, больше улетит.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4543
З нами з: 06.01.12
Подякував: 59 раз.
Подякували: 293 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 08:09

  kreuz написав:Сьогодні вдалося, та лишень через веб, П24 на адроіді так і не відкриває...

next.privat чи класичний? Сьогодні хотів зайти в п24, а п-си в браузері на некст переадресацію роблять. Уже всіх перевели чи в когось ще старий сайт працює?
Slx
 
Повідомлень: 480
З нами з: 23.07.18
Подякував: 144 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 08:21

  Slx написав:next.privat чи класичний? Сьогодні хотів зайти в п24, а п-си в браузері на некст переадресацію роблять. Уже всіх перевели чи в когось ще старий сайт працює?


Они еще не все пункты в новом реализовали.
Выбираете к примеру депозиты или услуги и возвращает на старую версию.
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3107
З нами з: 24.06.15
Подякував: 54 раз.
Подякували: 320 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8432843384348435
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, Investor_K, maxim2014 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (17340)
04.02.2020 08:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.