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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 лют, 2020 08:09
kreuz написав:
Сьогодні вдалося, та лишень через веб, П24 на адроіді так і не відкриває...
next.privat чи класичний? Сьогодні хотів зайти в п24, а п-си в браузері на некст переадресацію роблять. Уже всіх перевели чи в когось ще старий сайт працює?
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Slx
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Додано: Вів 04 лют, 2020 08:21
Slx написав:
next.privat чи класичний? Сьогодні хотів зайти в п24, а п-си в браузері на некст переадресацію роблять. Уже всіх перевели чи в когось ще старий сайт працює?
Они еще не все пункты в новом реализовали.
Выбираете к примеру депозиты или услуги и возвращает на старую версию.
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Aps
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Додано: Вів 04 лют, 2020 11:00
Aps написав: Slx написав:
next.privat чи класичний? Сьогодні хотів зайти в п24, а п-си в браузері на некст переадресацію роблять. Уже всіх перевели чи в когось ще старий сайт працює?
Они еще не все пункты в новом реализовали.
Выбираете к примеру депозиты или услуги и возвращает на старую версию.
это очень уникальное решение конечно возвращать на старый сервис из нового. зачем было гнать лошадей и поскорее его внедрять, когда половина функций нереализована, непонятно
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ukrmvs
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Додано: Вів 04 лют, 2020 13:08
ukrmvs написав:
зачем было гнать лошадей и поскорее его внедрять, когда половина функций нереализована, непонятно
Зачем как раз понятно: заканчивался квартал, полугодие или год - надо было салютовать о выполнении KPI - поэтому не запустить нельзя было - иначе разрабам премии бы тогда не было
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Додано: Вів 04 лют, 2020 15:31
Slx написав:
же всіх перевели чи в когось ще старий сайт працює?
Внизу страницы "нэкста" есть ссылка на переход в полную версию.
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