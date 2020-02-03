RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8432843384348435
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 13:34

  demichh написав:Да, остался тока безналоговый в 15,5% :(

Так это годовой, рано еще пополнять. Гривна за это время, скорее всего, больше улетит.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4545
З нами з: 06.01.12
Подякував: 59 раз.
Подякували: 293 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 08:09

  kreuz написав:Сьогодні вдалося, та лишень через веб, П24 на адроіді так і не відкриває...

next.privat чи класичний? Сьогодні хотів зайти в п24, а п-си в браузері на некст переадресацію роблять. Уже всіх перевели чи в когось ще старий сайт працює?
Slx
 
Повідомлень: 481
З нами з: 23.07.18
Подякував: 145 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 08:21

  Slx написав:next.privat чи класичний? Сьогодні хотів зайти в п24, а п-си в браузері на некст переадресацію роблять. Уже всіх перевели чи в когось ще старий сайт працює?


Они еще не все пункты в новом реализовали.
Выбираете к примеру депозиты или услуги и возвращает на старую версию.
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3110
З нами з: 24.06.15
Подякував: 54 раз.
Подякували: 322 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 11:00

  Aps написав:
  Slx написав:next.privat чи класичний? Сьогодні хотів зайти в п24, а п-си в браузері на некст переадресацію роблять. Уже всіх перевели чи в когось ще старий сайт працює?


Они еще не все пункты в новом реализовали.
Выбираете к примеру депозиты или услуги и возвращает на старую версию.


это очень уникальное решение конечно возвращать на старый сервис из нового. зачем было гнать лошадей и поскорее его внедрять, когда половина функций нереализована, непонятно
ukrmvs
Аватар користувача
 
Повідомлень: 88
З нами з: 22.05.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 13:08

Re: Приватбанк

  ukrmvs написав:зачем было гнать лошадей и поскорее его внедрять, когда половина функций нереализована, непонятно

Зачем как раз понятно: заканчивался квартал, полугодие или год - надо было салютовать о выполнении KPI - поэтому не запустить нельзя было - иначе разрабам премии бы тогда не было :twisted:
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5
  • 50 грн. - по промокоду TKE87JR Бонус к депозиту - https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3970
З нами з: 20.03.15
Подякував: 67 раз.
Подякували: 838 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 15:31

Re: Приватбанк

  Slx написав:же всіх перевели чи в когось ще старий сайт працює?
Внизу страницы "нэкста" есть ссылка на переход в полную версию.
Intento
 
Повідомлень: 65
З нами з: 06.06.16
Подякував: 18 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8432843384348435
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: mephala і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.