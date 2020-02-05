Это запасной вариант. Кеды жалко.
ramzes4, jay2004, спасибо.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 лют, 2020 11:49
Додано: Чет 06 лют, 2020 11:59
Driver Если Вы таки как Вы пишете - свинорыл - то возможно у вас есть карты каких-то банков, где есть более скоростные "тропинки" с привата чем "сэп на следующий день". Их не рассматривали?
Мои рефералки:
Додано: Чет 06 лют, 2020 12:04
Flamingo, карт таких банков у меня нет. Я недосвинорыл.
Но всё равно спасибо за совет.
Додано: Чет 06 лют, 2020 13:54
А крім Конкорда є ще якісь? Яка має бути карта для цього?
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